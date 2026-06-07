Франция разрабатывает собственную систему планирования боевых действий на базе искусственного интеллекта, которая должна стать альтернативой американской платформе Maven компании Palantir. Об этом сообщает французская газета Les Echos со ссылкой на заместителя начальника Главного штаба сухопутных войск Франции генерала Патрик Жюстель.

По его словам, американская система используется французскими военными лишь в тестовом режиме.

«Maven не вызывает единодушного одобрения даже среди американцев. Мы разрабатываем альтернативу, и многие наши европейские партнеры проявляют к ней интерес», — заявил Жюстель.

Новая французская система получила название Arcadia. Она основана на большой языковой модели Berthier, названной в честь Луи-Александр Бертье. Система предназначена для анализа данных с поля боя, подготовки рекомендаций по применению вооружений, организации войск и планированию операций.

В отличие от американской платформы, Arcadia создается как децентрализованная система, совместимая с решениями армий других европейских стран. По словам разработчиков, это позволит сохранить работоспособность даже в случае повреждения части сети.

По данным издания, интерес к проекту уже проявили Бельгия, Нидерланды, Польша, Румыния, Германия и Швеция. Сообщается, что система уже прошла испытания в Румынии и во время масштабных учений «Орион».

К разработке привлечены ведущие европейские компании в сфере искусственного интеллекта и оборонных технологий, включая Mistral AI, Safran, Thales и Airbus.

В самой Palantir не согласны с критикой французской стороны. Компания заявляет, что Maven уже полностью протестирована и совместима с решениями партнеров США по НАТО. По данным компании, система используется с августа 2025 года и интегрирована с рядом европейских разработок в области искусственного интеллекта.