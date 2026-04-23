Центробанк Ирана получил первые доходы от платы за проход судов через Ормузский пролив, приводит Tasnim заявление зампредседателя парламента страны Хаджи Бабея.

Он не уточнил, о какой сумме идет речь.

Сумма и размер средств, которые собирают с судна, зависят от типа и объема груза, а также уровня риска, сообщил Tasnim член президиума меджлиса Салими. Средства поступают на единый счет и в казначейство, как и все госдоходы, уточнил он.

Тегеран взимает с некоторых судов по $2 млн, цитирует Iran International члена парламентской комиссии Ирана по национальной безопасности и внешней политике Алаэддина Боруджерда.

Он объяснил необходимость таких мер тем, что стране нужны деньги из-за войны.