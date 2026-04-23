Стоимость прохода по самым загруженным судоходным маршрутам Панамского канала достигла рекордного уровня, поскольку азиатские покупатели, нуждающиеся в нефти и газе, пытаются перестроить глобальные судоходные маршруты, сообщает Financial Times.

Ежедневные аукционы на проход через канал фиксируют рост спроса примерно в пять раз выше доконфликтного уровня. Особенно резко подорожали наиболее загруженные шлюзы класса Panamax: средняя цена достигла $837 500, свидетельствуют данные Argus Media.

По словам руководителя направления ценообразования грузоперевозок в Северной и Южной Америке Argus Росса Гриффита, около 70% судов, проходящих через канал, используют шлюзы типа Panamax. Их стоимость на аукционах выросла почти в десять раз с начала конфликта с Ираном и после ограничений в районе Ормузского пролива.