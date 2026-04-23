Торгово-промышленная палата Украины (Ukrainian CCI) в мае организует бизнес-миссию украинских компаний в Баку. Они примут участие в международной сельскохозяйственной выставке Caspian Agro 2026, сообщил посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев по итогам вебинара для бизнеса.

По его словам, на встрече были обсуждены возможности азербайджанского рынка, который демонстрирует стабильный рост, перспективные направления сотрудничества, структуру импорта и практические шаги выхода украинских компаний на местный рынок.

Посол также пригласил украинский бизнес активнее развивать проекты и партнерства в Азербайджане.