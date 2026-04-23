Общий бюджет планируемых проектов в сфере нефтехимии и переработки (downstream) в Казахстане на ближайшие пять лет составляет 15 млрд долларов.

Об этом сказал председатель правления Petroсouncil.kz Асылбек Джакиев в ходе II Нефтяного торгово-транспортного форума «Каспий и Центральная Азия» в Баку, сообщает Report.

«Для нас сейчас крайне важен вопрос: как именно мы будем транспортировать нефтехимическую продукцию в ближайшую пятилетку? К примеру, в рамках проекта по производству полиэтилена стоимостью 7,6 млрд долларов Казахстан планирует выпускать 1,2 млн тонн продукции. Еще один проект — по производству на 900 тысяч тонн бутадиена стоимостью 1,1 млрд долларов. Безусловно, Азербайджан и Средний коридор станут для нас приоритетными направлениями, так как, по нашим прогнозам, Северный маршрут может оставаться закрытым в течение ближайших пяти-десяти лет», — отметил А. Джакиев.