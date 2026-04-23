По оценкам Пентагона, полная очистка Ормузского пролива от мин может занять до шести месяцев.

Об этом сообщает «The Washington Post» со ссылкой на источники.

По данным издания, такая оценка была озвучена высокопоставленным представителем Пентагона во время закрытого брифинга для Комитета по вооружённым силам Палаты представителей.

Также подчёркивается, что начать операцию по очистке вод пролива невозможно до завершения военных действий.

Газета предполагает, что негативные последствия конфликта будут оказывать влияние на мировую экономику до конца 2026 года.