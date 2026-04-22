Природный газ был востребован всегда в течение последних нескольких лет, а за последние пару месяцев – еще больше. Мы планируем увеличить добычу и, безусловно, нарастить экспорт. Сегодня десять стран-членов Европейского Союза получают природный газ из Азербайджана. Всего таких стран шестнадцать. И по этому показателю мы занимаем первое место в мире.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев в выступлении на состоявшемся 22 апреля в Баку азербайджано-латвийском бизнес-форуме.

«Мы не являемся крупнейшим производителем и экспортером, есть гораздо более крупные игроки. Но среди стран, экспортирующих трубопроводный газ, с точки зрения географии поставок мы занимаем первое место», — добавил президент.