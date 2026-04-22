В Азербайджане планируется пересмотр норм Уголовного кодекса, касающихся уклонения от военной службы.

Конституционный суд дал соответствующие рекомендации Милли Меджлису.

Согласно действующему законодательству, уклонение от призыва на очередную военную службу или мобилизацию, не имеющее под собой законных оснований наказывается лишением свободы сроком до двух лет.

Те же действия, совершённые в военное время, наказываются лишением свободы на срок от трёх до шести лет.

Под уклонением от призыва понимается неявка граждан без уважительных причин на медицинское освидетельствование, срочную военную службу, сборы или мобилизационные мероприятия.

Согласно новой рекомендации, Конституционный суд предложил усовершенствовать норму Уголовного кодекса АР с целью более чёткого и однозначного определения состава данного преступления.