Мониторинг социальных сетей в последнее время показывает, что в соцсетях Instagram, TikTok и особенно в Telegram через фальшивые аккаунты распространяются нереалистичные предложения о повышении экзаменационных баллов за денежное вознаграждение, а также предпринимаются попытки обмана граждан путём мошенничества.

Об этом сообщили в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ).

Отмечается, что для придания своим страницам большей привлекательности такие лица нередко используют логотип и название ГЭЦ.

«Они даже оставляют под своими публикациями комментарии с других фальшивых аккаунтов, якобы подтверждающие получение помощи, пытаясь тем самым вызвать интерес у других граждан.

Абитуриенты и их родители должны быть внимательны и понимать, что подобные «провокационные» предложения в социальных сетях являются мошенничеством. Не следует забывать, что участие в подобных схемах влечет за собой юридическую ответственность для обеих сторон.

Государственный экзаменационный центр регулярно передает информацию о таких страницах в соответствующие правоохранительные органы.

Пользователи должны сохранять бдительность, не попадаться на уловки мошенников и не обращать внимания на подобные провокационные призывы. Каждый должен полагаться на свои знания и понимать, что получить определенный балл можно только путем участия в экзамене, и никто не может повлиять на этот результат», — говорится в сообщении.