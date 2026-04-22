Иранские танкеры и связанные с ними суда смогли прорвать американскую морскую блокаду в районе Аравийского моря. Речь идет как минимум о 34 танкерах, которые, по данным наблюдений, сумели пройти через зону контроля.

Как сообщает Financial Times со ссылкой на данные аналитического агентства Vortexa, среди них находятся несколько судов, вывезших иранскую нефть на общую сумму около 1 млрд долларов.

По данным издания, число танкеров, сумевших преодолеть ограничения в обоих направлениях, превышает количество судов, которые патрулирующие корабли ВМС США под угрозой применения силы заставили вернуться в иранские порты в районе Оманского залива и Аравийского моря.

Центральное командование США сообщило во вторник, 21 апреля, что с момента введения ограничительных мер оно потребовало от 28 судов, пытавшихся покинуть иранские порты, вернуться обратно.