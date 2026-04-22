В августе 2025 года лидеры Азербайджана и Армении не только обозначили курс на нормализацию двусторонних отношений, но и согласовали развитие торговли, инвестиций, а также запуск транспортного проекта TRIPP («Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания»). Об этом на слушаниях Хельсинкской комиссии Конгресса США заявил старший вице-президент аналитического центра American Foreign Policy Council Илан Берман.

По его словам, для полноценной реализации проекта необходимы дополнительные меры, включая расширение инвестиций и снижение барьеров на границах.

Берман отметил, что такие шаги позволят обеспечить более устойчивое функционирование коридора на Южном Кавказе.