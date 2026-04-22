Украина в среду, 22 апреля, возобновила транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба» в направлении Венгрии и Словакии. Поставки начались в 12:35 по местному времени, сообщил представитель украинского энергетического сектора агентству AFP.

Министр экономики Словакии Дениса Сакова заявила, что утром началось повышение давления и заполнение нефтепровода на украинском участке со стороны Беларуси. По её словам, поставки в Словакию ожидаются уже завтра утром.

Параллельно агентство AFP со ссылкой на украинского чиновника сообщает, что Украина по запросу венгерской нефтегазовой группы MOL Group может возобновить транзит нефти «в течение нескольких часов». По данным источника, именно MOL, как один из ключевых поставщиков нефти и газа в регион, инициировал ускорение процесса.