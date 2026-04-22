Работы в рамках проекта TRIPP («Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания») стартуют уже в 2026 году. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, представляя предвыборную программу правящей партии «Гражданский договор».

«Я уверен, что в 2026 году мы начнем практическую работу на местах. На мой взгляд, быстрее всего удастся ввести в эксплуатацию линии электропередачи», — отметил Пашинян.

По его словам, восстановление железнодорожных участков Гюмри — Турция, а также Ерасх — Нахчыван (Азербайджан) может занять от одного года до полутора лет.