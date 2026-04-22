По состоянию на 1 апреля текущего года государственный долг Азербайджана составил 24 млрд 464,7 млн манатов, что эквивалентно 18,7% прогнозируемого на этот год валового внутреннего продукта (ВВП).

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов, это на 8,1% меньше по сравнению с аналогичной датой прошлого года.

Из общей суммы госдолга 4 млрд 689,3 млн долларов США, или 7 млрд 971,8 млн манатов, приходится на внешний долг (6,1% ВВП), а 16 млрд 492,9 млн манатов — на внутренний долг (12,6% ВВП). По сравнению с прошлым годом эти показатели сократились на 7,6% и 8,4% соответственно.

В государственном бюджете на текущий год на обслуживание государственного долга и обязательств предусмотрено 2 млрд 457,6 млн манатов. В первом квартале было выплачено в общей сложности 524,2 млн манатов, из которых 132,5 млн манатов — по внутреннему долгу (проценты), а 391,7 млн манатов — по внешнему долгу (269,5 млн манатов — основной долг, 122,2 млн манатов — проценты).