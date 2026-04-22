Армения, по самым скромным подсчетам, потеряет 23% ВВП от вступления в Евросоюз, заявляет Совбез РФ.

При выходе республики из ЕАЭС ее ВВП сократится на 15,1%, а инфляция вырастет на 14,3%.

Ожидается дальнейший рост цен на энергоносители, в том числе природный газ. Все это приведет к значительному снижению уровня жизни, отмечено в заявлении.

В Совбезе РФ также отметили, что потенциальное вступление Армении в ЕС и введение визового режима с РФ и Ираном сократит приток туристов и нанесет удар по экономике страны.

«Также выход Армении из ЕАЭС нанесет основной ущерб ее металлургии, производству напитков, табачных изделий, продуктов питания, спад будет до трети. Другие страны союза не испытают значительных отрицательных последствий, потери составят сотые доли процента», — говорится в заявлении.