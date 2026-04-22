Счетная палата выявила недостатки в финансовом учете и платежах Государственного таможенного комитета (ГТК).

Счетная палата провела аудит использования государственных средств и имущества в Государственном аудиторском управлении. Аудит охватывал период с 2023 по 2025 год.

Было отмечено, что за этот период доходы составили 240,7 млн ​​манатов, а расходы — 238,8 млн манатов. В 2023 году расходы на внебюджетные средства составили 68,5 млн манатов. Эта сумма сформировалась за счет сокращения некоторых расходов (5,7 млн ​​манатов) и увеличения других расходов (37,8 млн манатов).

В ходе проверки было установлено, что на счету ассоциации «Азертерминальный комплекс» хранилось 24,6 тысячи манатов, хотя они должны были быть направлены в государственный бюджет.

Административные штрафы не были учтены в полном объеме, а в некоторых случаях таможенные платежи не были рассчитаны и уплачены в бюджет. Одновременно с этим, взносы на страхование от безработицы в размере 602,3 тысячи манатов не были удержаны и перечислены в бюджет.

В ходе проверки было выявлено, что таможенные процедуры в отношении некоторых товаров не были завершены, и, следовательно, таможенные платежи не были рассчитаны.

В финансовых документах не в полной мере отражены средства в размере 17,9 млн манатов, выделенные на строительство нового административного здания. Цены на работы по некоторым контрактам на строительство здания были завышены. Также были обнаружены проблемы в системе учета. Так, данные не были полностью внесены в программное обеспечение, а инвентаризация активов не проводилась вовремя. Кроме того, движение средств по некоторым счетам Комитета не было отражено в финансовых документах. Помимо этого, расходы, относящиеся к будущим периодам, в размере 746,9 тыс. манатов не были должным образом учтены.

Торговая палата добавила, что некоторые финансовые показатели за 2023 год также были представлены в отчетах некорректно.

По результатам проверки в государственный бюджет было возвращено 966,1 тысячи манатов, в натуральной форме было восстановлено 828,2 тысячи манатов, а в финансовую отчетность было включено около 3,2 миллиона манатов.