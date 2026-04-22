Премьер-министр Италии Джорджа Мелони ответила на оскорбительные комментарии в свой адрес со стороны российского пропагандиста Владимира Соловьева.

«По своей натуре усердный пропагандист режима не вправе давать уроки ни последовательности, ни свободы. Но эти карикатуры точно не заставят нас изменить курс. В отличие от других, мы не зависим ни от кого, у нас нет хозяев, и мы не принимаем приказов. У нас есть только один ориентир: интересы Италии. И мы будем с гордостью следовать ему, несмотря на протесты пропагандистов со всего мира», — написала глава итальянского правительства.

Ранее министр иностранных дел Италии Антонио Таяни сообщил, что российский посол в Риме Алексей Парамонов был вызван в МИД для выражения официального протеста. По словам Таяни, причиной стали «крайне серьёзные и оскорбительные заявления» Соловьёва в адрес премьер-министра.

В эфире своей программы Соловьёв оскорбил Мелони, назвав ее «фашистской тварью, предавшей своих избирателей» и «идиоткой».