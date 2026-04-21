21 апреля 2026 года около 20:30 в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступил вызов со станции метро «28 Мая» в городе Баку.

Об этом сообщили в пресс-службе TƏBİB.

На место происшествия была направлена бригада скорой медицинской помощи.

По прибытии медиками была констатирована биологическая смерть мужчины 2004 года рождения.

В связи с инцидентом произошли дополнительные задержки в движении поездов. По направлению «Ичеришехер-Ахмедли» движение поездов восстановлено.

20:47 Сегодня около 20:20 на станции «28 Мая» Бакинского метрополитена пассажир упал на железнодорожные пути.

Об этом сообщили в ЗАО «Бакинский метрополитен».

Отмечается, что после инцидента подача высокого напряжения на контактный рельс была незамедлительно отключена, а на место происшествия была вызвана бригада скорой медицинской помощи.

Согласно предварительной информации, несмотря на усилия врачей, спасти жизнь пассажира не удалось.

После восстановления подачи высокого напряжения поезд был отправлен без пассажиров и направлен со станции «Нариманов» в электродепо.

В результате происшествия в движении поездов возникли дополнительные задержки сверх установленного интервала.