Италия выражает надежду на дальнейшее укрепление отношений с Азербайджаном и рассматривает предстоящий визит премьер-министра Джорджи Мелони в Баку в начале мая как важный этап развития двустороннего сотрудничества между Римом и Баку.

Об этом в Люксембурге в рамках заседания министров иностранных дел Европейского союза заявил глава МИД Италии Антонио Таяни.

По его словам, предстоящий визит итальянского премьер-министра имеет ключевое значение для углубления партнерских отношений между двумя странами.