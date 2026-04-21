В 2026 году экономика Азербайджана вырастет на 2,2%. Это выше показателя 2025 года, когда рост составил 1,4%.

Об этом говорится в прогнозе агентства Fitch Ratings.

Агентство связывает рост со стабилизацией добычи газа на фоне снижения добычи нефти и отмечает, что риск серьёзных перебоев в энергоснабжении низок.

В «Fitch» отметили также, что военные действия в Иране в основном влияют на экономики стран региона через рост затрат на энергоресурсы и логистику. Это, в свою очередь, может усилить инфляционные риски и привести к расширению внешнего дефицита.

По оценке агентства, эти последствия в большей степени затронут страны-импортёры энергии — Армению и Грузию. В то же время высокие резервы и ограниченное давление на валютные курсы снижают краткосрочные риски.

В «Fitch» считают, что рост мировых цен на энергоносители может ускорить инфляцию, однако положительные реальные процентные ставки в регионе дают центральным банкам дополнительное пространство для манёвра.