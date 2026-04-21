Украина завершила ремонт поврежденного участка нефтепровода «Дружба», что позволяет восстановить его функционирование. Вопрос энергетической безопасности и поставок топлива стал одним из ключевых во время переговоров с партнерами.

Киев ожидает дальнейших решений от европейских союзников по финансовой и энергетической поддержке. Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, Украина и международные партнеры обсудили приоритеты сотрудничества в энергетической сфере.

В частности, речь идет об обеспечении необходимых объемов топлива на фоне глобальной энергетической нестабильности, обусловленной, среди прочего, кризисными процессами на Ближнем Востоке. На апрель и май поставки топлива уже гарантированы.