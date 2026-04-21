Мировые нефтяные рынки демонстрируют разнонаправленную динамику на фоне геополитических факторов и волатильности торгов.

Так, азербайджанская нефть марки Azeri Light (CIF) значительно подорожала. Стоимость одного барреля выросла на $6,02 (на 5,76%) и достигла $110,51. Напомним, в государственном бюджете Азербайджана на текущий год средняя цена одного барреля нефти марки Azeri Light заложена на уровне $65.

В то же время на мировых площадках утром во вторник наблюдается коррекция цен после резкого роста накануне. Давление на рынок оказывают опасения инвесторов относительно возможного провала переговоров между США и Ираном, что ранее поддержало котировки.

Так, цена июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:14 по Москве снижается на $1,19 (1,25%), до $94,29 за баррель. В понедельник контракт подорожал $5,1 (5,64%), до $95,48 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на $1,02 (1,14%), до $88,59 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов выросла $5,76 (6,87%), до $89,61 за баррель.