Армения продолжит курс на вступление в Европейский союз (ЕС), заявил премьер-министр Никол Пашинян, передают армянские СМИ.

По его словам, Ереван будет проводить реформы, направленные на соответствие критериям членства в ЕС, после чего решение о подаче заявки будет зависеть от готовности Брюсселя принять страну.

«Когда Армения выполнит эти критерии, членство в ЕС станет вопросом политического решения и будет зависеть от того, готов ли ЕС принять ее. Если да, Республика Армения подаст заявку на вступление в ЕС в качестве полноправного члена», – сказал Пашинян.

Он отметил, что в последние годы сотрудничество с Евросоюзом существенно расширилось: действует соглашение о партнерстве, ведется диалог по либерализации визового режима, реализуются программы поддержки, а также подписана программа стратегического партнерства.

В то же время премьер подчеркнул, что Армения осознает невозможность одновременного членства в ЕС и Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

«Пока реформы, направленные на сближение с Европейским союзом, совместимы с членством в ЕАЭС, Республика Армения будет продолжать оставаться членом ЕАЭС и развивать торгово-экономические отношения с его государствами-членами», – добавил он.

Пашинян подчеркнул, что даже в случае отсутствия приглашения со стороны ЕС реализация реформ станет стратегическим достижением, поскольку позволит привести страну к европейским стандартам.