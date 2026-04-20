Из-за войны в Иране на территории Бакинского международного морского торгового порта (БММТП) возникли длинные очереди из фур, направляющихся в Центральную Азию. Теперь большегрузы, следующие из Турции в Центральную Азию и Китай, больше не заезжают в Иран, а прямиком в морском порту Алят (Азербайджан) загружаются на паромы и направляются в порт Актау (Казахстан). В свою очередь, порт работает в условиях повышенной нагрузки и испытывает определённые трудности с обработкой возросшего потока.

Как сообщили Minval в администрации порта, ситуация с заторами временная и находится под контролем.

«В настоящее время в порту в очереди насчитывается 1463 транспортных средства, из которых 1000 — грузовики и 463 — прицепы. Из них 535 направляются в Казахстан, а 928 — в Туркменистан. Возникшая ситуация обусловлена ростом транзитного трафика на фоне текущей геополитической ситуации в регионе.

Систематически принимаются необходимые меры для дальнейшего сокращения числа ожидающих транспортных средств — обеспечивается полная координация с портами Туркменистана и Казахстана, судоходными операторами и другими участниками процесса», — сообщили в БММТП.

По данным дальнобойщиков, из-за войны в Иране все машины направляются в международный порт Алят. Из-за огромного числа машин мест на стоянке площадью 10 га не осталось. Некоторые водители вторую неделю ждут своей очереди на погрузку на судно для дальнейшей отправки.

Как прокомментировал Minval глава компании по грузоперевозкам Arkivan Transport LLC Абдулла Абдуллаев, до войны товары, поступающие через Турцию, следовали большегрузами в Иран, где через город Мешхед доезжали до Туркменистана и далее в другие страны Центральной Азии, а также Китай. Однако после начала войны в Иране многие транспортные компании изменили свой маршрут. Произошло это после того, как один из турецких грузовиков, выехавших из Пакистана, был сбит.

Теперь маршрут большегрузов в Центральную Азию проходит через Азербайджан.

«Судов и так прежде было немного, а как только объём грузов для переправки стал больше, возникли трудности. Были дни, когда мы в порту ждали своей очереди по 20 дней», — отметил наш собеседник.

По словам Абдуллаева, в настоящее время через данный порт проходят грузы из России, Украины, Турции, Грузии.

При этом Абдуллаев отметил, что маршрут через Иран остаётся открытым, но никто не хочет рисковать, отправляя машины в данном направлении. В частности, турецкие предприниматели требуют, чтобы грузы перевозили по более безопасному маршруту.