В рамках контрольных мероприятий, проведённых Агентством пищевой безопасности Азербайджана, были отобраны образцы из партии замороженной куриной продукции весом 4,9 тонны, импортированной компанией Ladess Group из Украины. Продукция произведена компанией Lutsk Agricultural Company LLC (дата производства — 16.02.2026, срок годности — до 16.02.2028).

По результатам лабораторных исследований в продукции была обнаружена сальмонелла.

В связи с выявленным несоответствием приняты соответствующие меры. В Государственную службу Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей направлено обращение о приостановке экспорта продукции данного производителя.