Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках своего рабочего визита в город Бангкок Королевства Таиланд был избран председателем 82-й сессии Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО). Предусмотрено, что наша страна будет председательствовать в ЭСКАТО в течение следующего года.

Об этом сообщили в управлении пресс-службы Министерства иностранных дел.

Отмечается, что на церемонии открытия сессии, посвященной теме «Никого не оставлять в стороне: содействие формированию общества для людей всех возрастов в Азиатско-Тихоокеанском регионе», министр Джейхун Байрамов зачитал обращение Президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам сессии.

Джейхун Байрамов выступил в качестве председателя сессии, представив приоритеты Азербайджана в областях инклюзивного развития, цифровой трансформации, зеленой энергии, региональной связности и многостороннего сотрудничества.

Он подчеркнул, что в условиях стремительно меняющейся глобальной обстановки инклюзивность должна оставаться основным направлением. Было доведено до сведения, что этот подход реализуется в рамках программы «Национальные приоритеты социально-экономического развития: Азербайджан 2030» и направлен на формирование конкурентоспособной экономики, основанной на знаниях.

Джейхун Байрамов отметил, что цифровые технологии, онлайн-госуслуги и применение искусственного интеллекта повышают эффективность управления.

В выступлении была констатирована важность возобновляемых источников энергии с точки зрения как климатической, так и экономической устойчивости. Упоминались исторические договоренности, достигнутые в рамках прошедшей в Баку COP29, включая обязательство по мобилизации климатического финансирования в объеме не менее 300 миллиардов долларов США в год. Была отмечена важность превращения этих обязательств в практические проекты.

Транспортные, торговые и логистические связи были оценены как важное средство инклюзивного развития. Подчеркнув стратегическое положение Азербайджана на стыке Европы и Азии, председатель сессии обратил внимание на роль Среднего коридора в региональном сотрудничестве и устойчивости.

В выступлении была отмечена важность усилий по миростроительству в нашем регионе, сотрудничества Юг – Юг и многосторонней дипломатии.

В ходе общих дискуссий в рамках сессии также выступил заместитель министра иностранных дел Ялчин Рафиев, который подчеркнул важность продвижения инклюзивного и устойчивого развития в регионе, укрепления социального равенства и вовлечения всех слоев населения в процессы развития.