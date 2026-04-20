Глава Пентагона Пит Хегсет наорал на министра армии (Сухопутных войск) США Дэниела Дрисколла в его первый рабочий день в американском военном ведомстве. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Дрисколл предлагал организовать визит президента Дональда Трампа и вице-президента Джей Ди Вэнса для обсуждения армейских реформ.

Сообщается, что Хегсет повысил голос на Дрисколла и заявил, что тот превышает свои полномочия. Источники отмечают, что этот эпизод стал одним из первых признаков напряженных отношений между ними, несмотря на формальное подчинение министра армии Пентагону.

Уточняется, что министр армии США находится в подчинении Пентагона. Однако, как отмечает пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл, Хегсет «поддерживает прекрасные рабочие отношения с министрами всех родов войск, включая министра армии Дэна Дрисколла».

Министр армии США в феврале этого года принял участие в трехсторонних переговорах России, США и Украины в Женеве.