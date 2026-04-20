Иранские военные заявили, что воздержались от ответных действий во время захвата торгового судна Touska американскими морскими пехотинцами в Оманском заливе из-за присутствия на борту членов семей экипажа. Об этом говорится в заявлении Центрального штаба «Хатам аль-Анбия».

Отмечается, что после атаки спецподразделений США иранские вооружённые силы были готовы к решительным мерам, однако отказались от немедленного ответа, чтобы не подвергать опасности гражданских лиц на судне.

При этом в штабе подчеркнули, что действия Вашингтона будут иметь последствия. В заявлении говорится, что после подтверждения безопасности всех находящихся на борту лиц Иран оставляет за собой право принять «необходимые меры» в отношении американских военных сил.