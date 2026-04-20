В I квартале текущего года Азербайджан импортировал из Грузии 919 легковых автомобилей на сумму 29,8 млн долларов США.

Об этом свидетельствуют данные внешнеторгового портала Национальной службы статистики Грузии, передает АПА.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поставки автомобилей из соседней страны сократились на 41,15% в стоимостном выражении и более чем в 2 раза — в количественном.

В январе–марте из Грузии на экспорт было направлено в общей сложности 14 237 легковых автомобилей на сумму 364,5 млн долларов США, из которых 6,46% пришлись на Азербайджан.