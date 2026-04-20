Предприниматель и певец Эмин Агаларов договорился о партнерстве с екатеринбургской компанией «Атлас Девелопмент» Владимира Городенкера для реализации трех инвестпроектов — двух гостиниц в Сочи и одного объекта в Баку, сообщает «РИА Недвижимость» со ссылкой на пресс‑службу бизнесмена.

По словам Агаларова, сотрудничество позволит объединить опыт сторон и развивать востребованные у инвесторов и гостей проекты, особенно в Сочи, где уже прорабатываются новые девелоперские и ресторанные инициативы.

Первый проект — отель Benefit Sochi Sea Breeze на 50 номеров в центре Сочи, в 500 метрах от моря. Его планируют открыть в декабре 2026 года. Второй комплекс — Benefit Collection Sky Breeze Sochi в горном кластере — включит 272 номера, сервисные апартаменты и термальный центр, и разместится рядом с подъемником на высоте 1100 метров.

В пресс‑службе Агаларова уточнили, что параллельно компании готовят к реализации третий проект – в Баку.