Мировые цены на нефть в понедельник выросли более чем на 5% на фоне опасений новой эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Рынки отреагировали на сообщения о захвате американскими военными иранского судна, а также на заявления о возобновлении ограничений на проход судов через Ормузский пролив со стороны Тегерана.

По состоянию на 9:20 по бакинскому времени июньские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures подорожали на $4,95, или на 5,48%, достигнув $95,33 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $4,94 (на 5,98%), до $87,53 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость упала на $8,58 (на 9,4%), до $82,59 за баррель.