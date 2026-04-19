Министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар в ходе Анталийского дипломатического форума заявил журналистам, что срок действия контракта на поставки газа из Ирана, который занимает стратегическую долю в импорте энергоносителей в Турцию, подходит к завершению.

В рамках стратегии диверсификации Турция рассматривает различные варианты обеспечения газом, включая закупки сжиженного природного газа (СПГ) у России и других поставщиков. Байрактар подчеркнул, что возможное продление контракта с Ираном может обсуждаться, однако на данный момент официальные переговоры не ведутся.

«Турция рассматривает различные варианты, включая закупку СПГ у России, в рамках нашей стратегии по диверсификации газовых поставок. Поддержание баланса между долгосрочными поставками трубопроводного газа и спотовыми поставками СПГ имеет решающее значение для стремления Турции стать региональным энергетическим центром», — цитирует министра турецкий новостной портал BloombergHT.

Байрактар добавил, что в контексте задачи увеличения поставок газа рассматриваются РФ, Азербайджан и США.