Вице-премьер, министр инфраструктуры Италии Маттео Сальвини призвал вернуться к закупкам российского газа, чтобы не допустить «энергетического локдауна».

Об этом он заявил, закрывая митинг «Патриотов за Европу» в Милане в качестве лидера партии «Лига», которая входит в правящую коалицию Италии, передает ТАСС.

«Даже президент [ассоциации промышленников] Confindustria Эмануэле Орсини сказал: нам нужно сменить того, кто управляет этой Европой. Блестящее предложение [председателя Еврокомиссии] Урсулы фон дер Ляйен — это новый локдаун», — сказал Сальвини.

«США только что приостановили до 16 мая санкции, блокирующие торговлю и закупки российской нефти. Это сделала не небольшая бывшая советская республика, а крупнейшая в мире демократия. Если они принимают такие решения в Вашингтоне, это должно быть сделано и в Брюсселе», — добавил он. «Вместо того, чтобы закрывать школы и заводы, — продолжил он, — давайте вернемся к закупке газа со всего мира, включая Россию, поскольку мы не воюем с Россией».

Сальвини призвал также приостановить действие Пакта стабильности, базового документа ЕС, регулирующего экономические показатели и нормы, которым должны соответствовать европейские экономики, не выходя за определенные рамки дефицита бюджета.

«Брюссель хочет решить энергетический кризис с помощью нового локдауна. Спасибо, уже проходили. Мы не намерены закрывать школы и заводы и оставлять рабочих дома. Мы хотим жить, учиться и работать», — добавил Сальвини.