Власти Ирана установили три условия для прохода судов через Ормузский пролив, сообщает Tasnim.

По его данным, Тегеран запретил движение военных судов по проливу и допустит в него только гражданские коммерческие суда. Последние получат разрешение на судоходство при условии, что ни они, ни транспортируемый груз «никак не связаны с государствами-агрессорами».

Маршрут, по которому будут проходить суда, также определят власти Ирана. Наконец, добавил собеседник Tasnim, корабли должны будут координировать перемещение по Ормузскому проливу с ВМС Корпуса стражей исламской революции.

Кроме того, источник подчеркнул, что и это зависит от выполнения условий прекращения огня в Ливане и снятия морской блокады с Ирана. В противном случае Тегеран снова закроет проход через пролив.