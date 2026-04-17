Армения хочет стать транзитным хабом для поставок в Европу электроэнергии и энергоресурсов из Азербайджана и стран Центральной Азии (ЦА).

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян на панельной сессии «Южный Кавказ: на пути к превращению в стратегический центр» в рамках Анталийского дипломатического форума.

Он добавил, что Армении и Азербайджану нужно активизировать усилия по открытию коммуникаций.

«Как это было в случае с достижением мира, которое потребовало политической воли, политических решений, теперь нам нужно двигаться вперед с новыми политическими, очень важными решениями по открытию коммуникаций в регионе, созданию дополнительных взаимосвязей между нашими странами, а также стать мостом и беспрепятственным соединением между Европой, Центральной Азией, Дальним Востоком», — сказал замминистра.