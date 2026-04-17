Национальная служба гидрометеорологии объявила желтый и оранжевый уровни погодной опасности в связи с ожидаемой ветреной погодой 18 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове, а также 18–20 апреля в ряде регионов страны.

Согласно желтому предупреждению, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается юго-западный ветер.

В ряде регионов, включая Газах, Агстафу, Товуз, Шамкир, Гедабек, Гянджу, Гёйгёль, Самух, Агдам, Евлах, Тертер, Барду, Гёйчай, Нефтчалу, Сальян, Губу, Шабран, Сиязань, Гобустан, Шеки, Габалу, Огуз, Кельбаджар, Джебраил, Физули, Лачин и Зангилан, будет дуть западный ветер со скоростью 13,9–20,7 м/с.

В Дашкесане, Гёранбое, Нафталане, Мингячевире, Гусаре, Хачмазе, Хызы, Лерике и Ярдымлы объявлен оранжевый уровень опасности: здесь скорость западного ветра усилится до 20,8–28,4 м/с.