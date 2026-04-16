Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил на экстренном заседании кабинета безопасности, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) останется на позициях на юге Ливана после вступления в силу режима прекращения огня 17 апреля, сообщает Ynet.

По данным портала, голосование по вопросу перемирия проведено не было, несмотря на запрос части министров. Нетаньяху отметил, что прекращение огня начинается по просьбе президента США Дональда Трампа, однако израильские силы сохранят присутствие в регионе и будут реагировать на угрозы.

Источник также сообщил, что Израиль готов применить силу, если в течение 10 дней власти Ливана не предпримут действий против движения «Хезболла». По информации Ynet, заседание кабинета проходило в срочном порядке и сопровождалось техническими сбоями связи, а часть министров выразила недовольство тем, что узнали о перемирии из публичных заявлений.