Члены Азербайджано-российской межправительственной комиссии ознакомились с ходом строительства автомобильной и железной дороги Горадиз–Агбенд, которая является частью Зангезурского коридора.

Делегация посетила мост через реку Араз в посёлке Агбенд и получила информацию о ходе реализации проекта.

Вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев заявил, что мост в посёлке Агбенд уже готов и будет введён в эксплуатацию в ближайшее время: «В настоящее время с обеих сторон ведётся строительство пограничного контрольно-пропускного пункта, который также скоро будет введён в эксплуатацию».

В свою очередь, вице-премьер России Алексей Оверчук отметил, что новый мост является частью как международного транспортного коридора «Север–Юг», так и «Восток–Запад»: «Российская Федерация заинтересована в скорейшем запуске этой инфраструктуры».