В рамках 24-го заседания Межправительственной государственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества между Азербайджаном и Россией, проходящего в городе Зангилан, состоялась церемония подписания документов.

Документы подписали заместители премьер-министров двух стран Шахин Мустафаев и Алексей Оверчук.

Подписанные документы предусматривают расширение торгово-экономического сотрудничества между двумя странами, стимулирование взаимных инвестиций, а также реализацию совместных проектов в различных сферах.