Задержан мужчина, похитивший деньги с банковской карты, представившись сотрудником банка.
Сообщается, что житель Баку обратился в полицию с заявлением о том, что с его банковской карты было похищено 400 манатов.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был задержан подозреваемый в совершении преступления 42-летний И. Тагиров.
В ходе расследования выяснилось, что он позвонил потерпевшему, представился сотрудником банка и заявил о якобы технической проблеме с картой, после чего завладел денежными средствами на счёте.
Расследование продолжается.