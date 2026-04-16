Задержан мужчина, похитивший деньги с банковской карты, представившись сотрудником банка.

Сообщается, что житель Баку обратился в полицию с заявлением о том, что с его банковской карты было похищено 400 манатов.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был задержан подозреваемый в совершении преступления 42-летний И. Тагиров.

В ходе расследования выяснилось, что он позвонил потерпевшему, представился сотрудником банка и заявил о якобы технической проблеме с картой, после чего завладел денежными средствами на счёте.

Расследование продолжается.