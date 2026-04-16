Китайские ученые выявили связь вируса CMNV, ранее известного как патоген морских животных, с заболеванием глаз у человека, говорится в исследовании Nature Microbiology.

Вирус обнаружен у пациентов с редким воспалением глаз, сопровождающимся повышением внутриглазного давления. Среди 70 изученных случаев многие контактировали с сырой рыбой или морепродуктами.

Симптомы включают воспаление, рост давления и ухудшение зрения, возможны тяжелые осложнения.

При этом ученые подчеркивают: о массовой угрозе говорить рано. Вирус разрушается при термической обработке пищи.