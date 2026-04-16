Посол Словакии в Баку Эльчин Гасымов и председатель ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Ровшан Рустамов обсудили вопросы дальнейшего развития Среднего коридора и модернизации железнодорожной инфраструктуры Азербайджана.

Об этом дипломат написал на своей странице в социальной сети X.

«Сегодня состоялась продуктивная встреча с председателем ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Ровшаном Рустамовым. Мы обсудили дальнейшее развитие Среднего коридора и модернизацию железнодорожной инфраструктуры», — отметил посол.

По его словам, стороны выразили заинтересованность в сотрудничестве с участием словацких компаний и банков в указанных направлениях.

«Это был конструктивный и перспективный диалог, обладающий большим потенциалом для расширения сотрудничества между Азербайджаном и Словакией», — подчеркнул дипломат.