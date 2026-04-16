В Лянкяране произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом, сообщает Report.

Авария зарегистрирована на 213-м километре трассы Алят–Астара в селе Бюрджали. Так, житель села Сэпнекяран Лянкаранского района, Садир Ильяс оглу Гамзаев, 1989 года рождения, двигался на автомобиле в направлении города Лянкаран. Во время выполнения маневра обгона он не справился с управлением. В результате автомобиль съехал с магистрали и врезался в дерево на обочине дороги.

В результате аварии водитель и пассажир, Наиль Сехран оглу Агаев, 1985 года рождения, получившие травмы, были госпитализированы в отделение скорой медицинской помощи Лянкаранской центральной районной больницы.

Несмотря на усилия врачей, спасти жизнь Наиля Агаева не удалось. Лечение Садира Гамзаева продолжается в больнице.