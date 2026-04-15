Реализация проекта «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP) не замедлилась, а ускорилась, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе правительственного часа в парламенте.

«Несмотря на наши опасения и озабоченности, мы на самом высшем уровне получили заверения из США, что проект как был, так и продолжает оставаться приоритетом для США. Должен сказать, что процессы, связанные с TRIPP, не только не замедлились, но и ускорились, и обе стороны, как Армения, так и США, имеют желание как можно быстрее реализовать его», — сказал он.

Пашинян отметил, что на днях обсуждались строительство линий электропередачи и возможности скорейшего начала строительных работ.