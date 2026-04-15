Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что в 2026 году страны Альянса планируют предоставить Украине военную помощь на сумму 60 млрд долларов. Об этом он сказал в начале заседания формата «Рамштайн» в Берлине 15 апреля.

По его словам, эта сумма не включает средства из кредитной программы Европейского союза в размере 90 млрд евро, которые должны быть направлены на поддержку Украины.

Рютте подчеркнул, что финансирование ЕС должно быть дополнительным к двусторонней помощи стран НАТО, а приоритетами поддержки остаются противовоздушная оборона, беспилотники и дальнобойные боеприпасы.

Он также напомнил о необходимости более справедливого распределения расходов между союзниками, отметив, что «слишком мало стран несут слишком большое бремя».

Кроме того, генсек НАТО указал на продолжающуюся работу механизма PURL по закупке американского вооружения для Украины.