Тегеран добивается уступок не через переговоры, а при помощи ракет на поле боя, так как выиграть от соглашения можно только будучи готовым к войне. Об этом заявил спикер Меджлиса Ирана Мохаммад Багер Галибаф.

«Мы добиваемся уступок не путем диалога, а с помощью ракет. На переговорах мы лишь их поясняем. Мы не верим в гарантии и слова. Критерием [доверия] являются только действия [противоположной стороны]», — написал он в Х. Галибаф добавил, что «победителем в соглашении» всегда становится тот, кто «готов к войне на следующий день».