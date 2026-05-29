В Румынии объяснили, почему не сбили российский дрон, который впоследствии упал на жилой дом в центре Галаца. Представитель министерства национальной обороны Румынии Кристиан Поповичи в пятницу, 29 мая, прокомментировал ситуацию в эфире телеканала Digi24.

По словам представителя ведомства, «у армии есть строгие ограничения».

Бригадный генерал Георге Максим уточнил, что военным не хватило времени.

«Первое ограничение, с которым мы сталкиваемся, носит правовой характер: мы не можем открывать огонь, если это может затронуть воздушное пространство соседней страны», — пояснил он. «Кроме того, для поражения воздушной цели требуется определенное время, которое включает в себя обнаружение, классификацию и уничтожение. Четыре минуты, которые были в нашем распоряжении, — это крайне мало», — добавил Максим.

Генерал указал, что наземные системы противовоздушной обороны (ПВО) Румынии были спроектированы и созданы до 2023 года, когда началась «война дронов» В рамках программы SAFE — два таких комплекса, добавил он.

На вопрос, почему не сработали зенитные самоходные установки «Гепард», бригадный генерал ответил: «Сейчас — мирное время, мы не можем размещать такие системы». Для установки систем, радиус действия которых — от 1,5 до 6 км, в Румынии необходимо согласие собственников и хозяйствующих субъектов.

«Ведь частная собственность защищена законом. Сейчас — мирное время. Там, где мы получили согласие, мы установили системы. Там, где мы не получили согласия, мы их не устанавливали», — пояснил Георге Максим.