В Турции растет недовольство системой выдачи шенгенских виз, сообщает «Азертадж».

Получение рандеву — обязательной личной явки в визовые центры или консульства для подачи документов и короткого собеседования для шенгенской визы, превратилось в серьезную проблему.

Президент Ассоциации туристических агентств Турции (TÜRSAB) Фируз Баглыкая обратил внимание журналистов на трудности, с которыми сталкиваются граждане страны при подаче заявлений на шенгенскую визу.

По его словам, система записи на рандеву открывается в полночь, по утрам в праздничные дни или по воскресеньям. «Все места быстро распределяются посредством програмного обеспечения — ботов. Затем места продаются на «черном рынке» по 300, 500 или даже 1000 евро в экстренных случаях», — сказал он.

Глава TÜRSAB напомнил, что согласно статистике Европеской комиссии, в прошлом году количество заявлений на получение виз в страны Шенгенской зоны из Турции достигло 1 268 376, а процент отказов в выдаче виз составил 14,6 процента.

По мнению Ф. Баглыкаи, трудности, связанные с записью на визовые собеседования, порождают множество различных проблем: «Количество турецких граждан, сумевших подать заявку на визу в Италию, сократилось за год на 32,3 процента. Количество заявок во Францию также уменьшилось почти на 6 процентов. Это снижение является самым явным свидетельством того, что люди не могут записаться на визовое собеседование. Из-за существующей практики, граждане оказываются вне системы еще до того, как появляется возможность подать заявку на визу. Ограниченное количество записей, открываемых в неподходящее время суток, заполняется ботами и ситуацию необходимо исправлять», — призвал он.