Центральное командование Вооружённых сил США (CENTCOM) заявило о нарушении режима прекращения огня со стороны Ирана после серии ночных инцидентов с применением ракет и беспилотников.

По данным CENTCOM, иранская баллистическая ракета была запущена в направлении Кувейта, однако перехвачена силами ПВО страны до достижения цели.

«Это вопиющее нарушение режима прекращения огня произошло спустя несколько часов после того, как иранские силы запустили пять ударных беспилотников-камикадзе, представлявших явную угрозу в районе Ормузского пролива и поблизости», — говорится в заявлении командования.

Американская сторона утверждает, что все беспилотники были перехвачены силами США.

Кроме того, CENTCOM сообщил о предотвращении ещё одной попытки запуска беспилотника с иранского наземного пункта управления в районе Бендер-Аббаса.

В командовании подчеркнули, что американские силы продолжают действовать «взвешенно и внимательно», обеспечивая защиту своих подразделений и интересов в регионе на фоне того, что они называют «необоснованной иранской агрессией».