Киев и Стокгольм заключили соглашение о поставке 150 истребителей Gripen производства шведской оборонной компании Saab, сообщил президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном, передает «Интерфакс-Украина».

По словам Зеленского, Украина планирует приобрести все 150 истребителей Gripen, рассчитывая финансировать эту сделку за счет кредита Европейского союза объемом 90 млрд евро.

Премьер Швеции, в свою очередь, сообщил, что первые 16 самолетов Gripen модификации C/D Украина получит в 2027 году, а до 2030 года — еще 22 новых истребителя версии E.

«Мы с президентом Украины Владимиром Зеленским подписали соглашение о поставке 150 самолетов Gripen шведской оборонной компании Saab. Это чрезвычайная возможность для оборонной промышленности Швеции расширить нашу семью пользователей истребителей JAS-39 Gripen», – отметил Кристерссон.